Grande Fratello: l’ex di Shaila Gatta svela il tradimento

Alessandro Rizzo, ex fidanzato della ballerina Shaila Gatta, ha fatto nuove dichiarazioni sulla loro relazione durante un’intervista a Radio Radio, contestando le affermazioni della ballerina che ha definito la loro storia “tossica”. Rizzo, che ha vissuto una relazione di cinque anni con Shaila, ha dichiarato che prima della sua partecipazione al Grande Fratello, la loro interazione era stata tranquilla, ma le recenti interviste di Shaila lo hanno rattristato. Ha sottolineato che le accuse di violenza psicologica e manipolazione sono infondate e che Shaila non ha mai fatto il suo nome, parlando genericamente di un “ex fidanzato ballerino”.

Rizzo ha affermato che le accuse di Shaila sono state finalizzate a generare scetticismo e a ottenere attenzione mediatica, alimentando un “polverone” su temi delicati come la violenza sulle donne. Ha dichiarato di essere una persona pacifica e di non riconoscersi nelle affermazioni fatte. Durante l’intervista, ha anche rivelato di essere stato tradito da Shaila più volte, scoprendo che flirtava con altri uomini mentre erano insieme. Rizzo ha proseguito descrivendo il tradimento non solo come atti fisici, ma anche come flirt, specialmente con persone significativamente più grandi di lei.

Infine, in un sorprendente colpo di scena, Rizzo ha condiviso che attualmente è gay e ha un compagno, chiarendo che la sua attrazione per gli uomini è emersa dopo la loro relazione. Ha confermato di esser stato profondamente innamorato di Shaila, ma ha successivamente sviluppato un legame con il suo attuale partner. Rizzo ha concluso esprimendo il suo desiderio per Shaila di raccontare la verità sulla loro storia e di non diffondere bugie per attirare l’attenzione mediatica, sottolineando che la loro relazione era giunta al termine senza conflitto.