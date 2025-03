Grande Fratello: La Vendetta di Zeudi contro Helena e Javier

Durante una recente conversazione nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha rivelato a Chiara Cainelli un dettaglio che potrebbe mettere nei guai Helena Prestes e Javier Martinez, violando così le regole del programma. Zeudi ha dichiarato che i due concorrenti avrebbero parlato sotto le coperte, violando la regola che vieta di togliere il microfono per dire cose che gli autori non possono sentire. Questa rivelazione arriva dopo tensioni crescenti tra Zeudi e Helena, che in precedenza avevano avuto un confronto acceso in cui Zeudi aveva confessato di avere un debole per Helena, creando attriti nel loro rapporto.

Le parole di Zeudi, “Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone”, hanno immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori, e la regia del programma ha persino staccato l’audio mentre lei parlava, cambiando inquadratura. Questo gesto ha suscitato sospetti di favoritismo, dato il forte supporto che Zeudi riceve fuori dalla Casa.

La dinamica tra i concorrenti si complica ulteriormente con l’emergere di questi dettagli, mentre la finale del Grande Fratello si avvicina. Al momento, non sembrano esserci provvedimenti immediati contro Helena e Javier, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente, considerando che la competizione per la vittoria è intensa. Gli sviluppi futuri sono attesi con grande interesse, poiché la rivelazione di Zeudi potrebbe avere ripercussioni significative nel gioco.