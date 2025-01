Grande Fratello: la lettera di Helena – ‘Solo l’inizio di un nuovo capitolo’

Dopo la sua uscita dal Grande Fratello, Helena Prestes ha condiviso su Instagram una lunga lettera ai fan, riflettendo sulla sua esperienza nel reality. Eliminata il 13 gennaio 2025, la modella brasiliana ha vissuto un percorso controverso, segnato da litigi con altri concorrenti, come Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Nella lettera, Helena ha espresso gratitudine verso i suoi sostenitori per l’amore e il sostegno ricevuti, sottolineando che il suo tempo nella Casa è stato intenso e significativo.

Helena ha dichiarato che ogni emozione vissuta l’ha aiutata a crescere sia come persona che come donna. Ha riconosciuto l’importanza dell’energia positiva dei fan, che le ha dato la forza di affrontare momenti difficili, ringraziando anche il Grande Fratello e Alfonso Signorini. La modella ha concluso la lettera affermando che questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, dove intende lavorare su progetti futuri con autenticità e libertà.

Il 16 gennaio 2025, Helena è tornata nella Casa per un confronto con Lorenzo Spolverato, con cui avevano avuto una relazione complessa inizialmente caratterizzata da un’amicizia e poi da un flirt. Durante questo incontro, non ha nascosto la sua delusione, accusandolo di essere falso e manipolativo. Ha espresso la sua frustrazione dicendo che Lorenzo si mente e agisce solo per convenienza, mentre lei desiderava spensieratezza.

Helena ha raccontato della sua storia, iniziata nelle periferie di San Paolo, evidenziando come ogni ostacolo possa diventare un trampolino di lancio verso i sogni. Con un messaggio di speranza, la modella si prepara a voltare pagina, desiderosa di costruire un futuro migliore, pieno di sogni e autenticità. La lettera e il confronto con Lorenzo hanno reso evidente la sua naturale inclinazione a esprimere i propri sentimenti e a non nascondere le proprie emozioni, promettendo di affrontare con coraggio le sfide future.