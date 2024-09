Grande Fratello, Jessica ha una cotta per Giglio: “Mi fa impazzire”

Jessica Morlacchi, concorrente del Grande Fratello, ha confessato alle sue amiche di aver sviluppato una cotta per Luca “Giglio” Giglioli. La cantante ha raccontato a Shaila Gatta che ciò che era iniziato come un semplice gioco si è trasformato in un interesse serio. “Mi piace Giglio, è molto sensibile e questa cosa mi manda fuori di testa”, ha dichiarato. Inizialmente, Jessica si era avvicinata a Giglio considerandolo come un fratellino, ma recentemente ha deciso di mantenere le distanze dopo aver capito i suoi veri sentimenti.

Giglio, dal canto suo, ha detto che “fuori ha lasciato una cosa aperta”, ma non ha confermato di essere innamorato né ha ufficialmente dichiarato di avere una fidanzata al di fuori della casa. Jessica ha espresso il desiderio che le sue amiche parlino con Giglio per scoprire se anche lui prova un interesse nei suoi confronti: “Ditegli che mi piace”, ha chiesto.

In particolare, Jessica ha dato indicazioni specifiche a Ila Clemente, suggerendo che dovrebbero avvicinarsi a Giglio e fare delle battute per sondare il terreno: “Voi dovete andare da Giglio e fargli una battuta tipo ‘ho parlato con Jessica e a lei piaci’”. Tuttavia, Ila sembrava scettica riguardo a questa idea, e potrebbe esserci il rischio di un rifiuto nel caso decidesse di parlare con lui.

In un contesto più ampio, la situazione tra Jessica e Giglio sembra essere complicata e giocosa, con una dose di tensione romantica che pervade la loro interazione all’interno della casa. La scelta di Jessica di mantenere le distanze, nonostante l’interesse, aggiunge un elemento di curiosità e dinamismo alla loro relazione, attirando l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico.

Le amiche di Jessica stanno quindi cercando di svolgere un ruolo da intermediari nella questione amorosa, ma resta da vedere come si evolverà questa situazione, considerando le incertezze e la fragilità dei sentimenti all’interno di un contesto come quello del Grande Fratello. Il video della conversazione tra Jessica e le sue amiche è disponibile e promette ulteriori sviluppi nella vicenda.