Grande Fratello Italia senza emozioni

La finale dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, è stata caratterizzata da uno scontro tra i concorrenti Omer Elomari e Jonas Pepe. Questa edizione non sarà ricordata per molto tempo, come dimostrano gli ascolti TV e le reazioni sui social network. La conduttrice e la produzione hanno deciso di andare in onda con una puntata simile a tutte le altre, senza il classico ballo di gruppo, canti e emozioni che solitamente caratterizzano una finale.

I concorrenti in finale erano vestiti eleganti, ma l’atmosfera non era affatto festosa. Nessuna emozione o momento di festa per gli ex concorrenti che da mesi erano presenti nella Casa più spiata d’Italia. Il pubblico di Canale 5 ha criticato la scelta, ironizzando e attaccando Simona Ventura per aver creato un clima teso senza emozioni. L’unico momento di alleggerimento è stato quando Jonas Pepe è uscito sulla passerella rossa con dei ballerini al suo fianco.

Non si conosce il motivo dietro questa decisione, ma potrebbe essere legato al clima di tensione che sta vivendo casa Mediaset a causa delle indiscrezioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini. Nonostante questo, i concorrenti di questa edizione si meritavano di vivere un momento più emozionante, come hanno potuto fare quelli delle edizioni precedenti. La situazione potrebbe evolversi meglio o restare piatta, e proprio di recente Gene Gnocchi ha attaccato Simona Ventura in vista di questa finale.