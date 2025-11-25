Grande Fratello Italia, nomination e litigi

La decima puntata del Grande Fratello è iniziata con un annuncio a sorpresa: Simona Ventura ha convocato Domenico, Mattia e Benedetta in confessionale per comunicare loro l’arrivo di Dolce, un concorrente del Grande Fratello del Kosovo, che sarà ospite della casa per alcuni giorni.

Successivamente, è arrivato il momento delle nomination e Simona Ventura ha annunciato che il pubblico potrà scegliere sia un eliminato sia il secondo finalista. I concorrenti hanno espresso le loro nomination: Anita ha nominato Mattia, Francesca ha nominato Omer, Mattia ha nominato Donatella, Jonas ha nominato Grazia, Rasha ha nominato Domenico, Grazia ha nominato Jonas, Simone ha nominato Grazia, Donatella ha nominato Mattia, Omer ha nominato Jonas, Domenico ha nominato Rasha e Benedetta ha nominato Omer. Giulia ha nominato Omer.

Donatella ha pescato il piramidale d’oro, annullando la nomination ricevuta da Mattia. I concorrenti al televoto sono quindi Omer, Jonas, Grazia e Mattia. Il televoto darà un doppio esito: il concorrente più votato sarà il secondo finalista, mentre il meno votato dovrà lasciare la casa.

Inoltre, è stato annunciato che Giulia è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. La gieffina ha ottenuto il risultato dopo una nomination che l’ha vista contrapposta a Donatella e Rasha.

Nella casa, intanto, sono continuate le discussioni e le liti tra i concorrenti. Omer e Jonas hanno avuto un confronto acceso dopo che Omer si era abbassato i pantaloni in segno di provocazione. I due sono stati divisi dagli altri concorrenti e successivamente sono stati convocati in studio da Simona Ventura per discutere dell’accaduto.

Rasha ha replicato alle accuse del suo ex fidanzato Manuel, definendole “l’ennesima becera figura”. La gieffina ha anche parlato del suo rapporto con Omer, affermando di aver trovato con lui un senso di protezione unico. I due hanno anche scambiato un bacio in studio, segnando così la loro relazione.