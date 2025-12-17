Grande Fratello Italia dopo le rivelazioni

Non tutti credono alla “bomba” sganciata da Fabrizio Corona sul presunto sistema di Alfonso Signorini, legato ai casting delle edizioni da lui condotte del Grande Fratello. I fan della coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno cercando di non farsi travolgere dalle varie segnalazioni. Il nome dell’ex Velino di Striscia la Notizia è sempre più presente in questa bufera mediatica che ha travolto il conduttore.

La modella brasiliana Dayane Mello ha deciso di aprire bocca e di condividere sulle Storie di Instagram la sua reazione. La Mello crede alle parole di Corona e ha commentato: “La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta”. Dayane Mello ha anche condiviso un tweet di un fan che ritrae Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli che spengono le luci della Casa più spiata d’Italia.

Il nome di Zorzi non è spuntato fuori nella puntata di Falsissimo, il podcast dove Fabrizio ha svelato queste sue versioni sul caso. Al contrario, quello di Pretelli sì e sta anche facendo molto rumore. Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello più amati di sempre e la sua vittoria non può essere messa in discussione, visti i numerosi fan che l’hanno sostenuto fino alla fine. Pierpaolo ha conquistato il secondo posto, durante la finale.

Alla fine, a lottare per la vittoria non c’era la Mello, come molti si aspettavano, bensì Pretelli. Pierpaolo era ed è molto amato dal pubblico di Canale 5, per via della sua relazione con Giulia Salemi, nata appunto nella Casa. I “Prelemi” hanno creato un vero impero di business con la loro love story, segno che molti telespettatori probabilmente volevano vederlo lì a spegnere le luci del loft.