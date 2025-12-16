Grande Fratello Italia dèspera finale

Stasera non è andata in onda la finale del Grande Fratello, un’edizione che non resterà sicuramente nella storia. La produzione ha deciso di allungare di qualche giorno la permanenza nella Casa più spiata d’Italia dei finalisti, fino a giovedì 18 dicembre, data segnata per la finalissima di questa edizione.

Nonostante le alte aspettative su Simona Ventura e la sua promessa di tornare alle origini di questo reality show, non hanno portato a un grosso coinvolgimento del pubblico. Tuttavia, non sono mancate le love story in questa sfortunata edizione, come ad esempio quella di Rasha Younes e Omer Elomari. Anche Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi hanno avuto modo di confrontarsi, generando tante critiche.

Viene riservato uno spazio importante a Grazia Kendi, che scopre che Mattia Scudieri è di nuovo single. Grazia e Mattia sembrano aver lasciato la porta aperta a una frequentazione fuori dalla Casa.

Il momento più emozionante della puntata è stato dedicato a Giulia Soponariu, la prima finalista di questa edizione, che sembra essere la papabile vincitrice. Gli opinionisti hanno notato che Giulia è cresciuta sia come gieffina che come persona, senza creare ship e love story. Giulia ripercorre una fase traumatica della sua vita, quando all’età di tre anni è stata rapita e fortunatamente ritrovata in tempo.

Nel corso della puntata, Giulia riceve una lettera da parte della madre, che confessa di essersi sentita in colpa per quanto accaduto. In seguito, è arrivato il momento dell’elezione del quinto finalista, che è stato Omer, che ha battuto Domenico con il 52,67%.

Anita Mazzotta è al centro di una scena drammatica, quando decide di non leggere la lettera del padre, sentendosi abbandonata in questi anni. La Mazzotta ha dichiarato che aprire la lettera la porterebbe a riaprire certe ferite, che è riuscita a chiudere nel tempo.

Infine, Simona Ventura svela il colpo di scena della serata: i concorrenti hanno potuto eleggere il super finalista. Il voto di Omer è stato decisivo ed è stato per Anita, che è così finita direttamente sul podio. Il nuovo televoto in vista della finale vede Jonas e Omer in sfida.