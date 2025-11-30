Grande Fratello Italia cancella fascia quotidiana su Canale 5

Il Grande Fratello si avvia alla sua fase conclusiva, ma intanto dalla programmazione di Canale 5 scompare la fascia quotidiana dedicata al reality. Il reality show condotto da Simona Ventura si sta avvicinando alla fine, ma arriva una nuova sconfitta: la cancellazione della fascia quotidiana in onda su Canale 5.

Nonostante le premesse per una ventata d’aria fresca nel palinsesto di Canale 5, a sole tre puntate dalla finale, l’esperimento non sembra aver portato i risultati sperati. Gli ascolti non sono decollati e la media è scesa al 13-14% per il resto degli appuntamenti del lunedì sera. Il raddoppio del GF ha avuto luogo solo per una settimana e non si è parlato di prolungare il reality show.

Mediaset ha preso la decisione di cancellare la fascia quotidiana del GF in onda su Canale 5, che veniva trasmessa in fascia preserale alle 18.30. La fascia quotidiana del programma di Simona Ventura non sarà più trasmessa a partire da lunedì 1° dicembre. Il motivo della cancellazione è il successo delle soap turche, come “La forza di una donna”, che ha riscosso un enorme successo nella programmazione di Canale 5. Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con la soap e ha assegnato lo slot delle 18.30 alla soap al posto del daytime del GF.