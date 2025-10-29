Grande Fratello Italia: attesa per il ritorno di Signorini

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura stenta a decollare e il pubblico sta già pensando alla versione Vip, guidata da Alfonso Signorini, che tornerà nelle case degli italiani. La sua assenza si fa sentire, nonostante le richieste di cambiamenti da parte del pubblico. Signorini è previsto in onda nel 2026 con un cast preparato in collaborazione con Maria De Filippi.

Mediaset ha affidato al giornalista il compito di celebrare i 25 anni di questo reality show, portando volti noti del mondo dello spettacolo nella Casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, Simona Ventura cerca di dare una scossa alla sua edizione, ma i concorrenti non stanno regalando né emozioni né dinamiche avvincenti. Secondo Affari Italiani, ci sono discussioni su quando inserire la versione Vip di Signorini nella programmazione del 2026.

Si ipotizza di posticipare l’inizio del Grande Fratello Vip a marzo, dopo il Festival di Sanremo, lasciando gennaio e febbraio a L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili. Questo è previsto per evitare l’errore dello scorso anno, quando The Couple ha registrato un disastro. Il programma di Ilary Blasi è stato un flop, e Mediaset ha deciso di archiviare definitivamente quei piani.

Intanto, la preparazione del cast di Very Important Person è in fase avanzata, con il supporto di Maria De Filippi, che conosce bene il pubblico di Canale 5 tramite i suoi programmi. Le ultime indiscrezioni rivelano che il cast è quasi pronto per essere presentato a Mediaset ed Endemol. Si mormora che la finale del Grande Fratello di Simona Ventura sia già fissata per il 15 dicembre.