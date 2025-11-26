Grande Fratello Italia

Giulia Soponariu, dopo essere diventata la prima finalista del Grande Fratello, ha deciso di creare un momento di allegria nella Casa con uno scherzo. Tuttavia, Anita Mazzotta ha reagito in modo spropositato, giocando il ruolo della “cattiva”.

Giulia, felice di essere in finale, ha organizzato uno scherzo con il sostegno di Simone, Rasha e Francesca. Durante la cena, ha iniziato a dire di avere delle pretese importanti, come non rispettare i turni delle pulizie, non cucinare più e avere un armadio tutto per sé. I suoi compagni di avventura sono rimasti senza parole, ma Anita si è innervosita e ha chiarito la sua posizione, dicendo a Giulia di fermarsi perché stava per perdere il controllo.

Anita si è rivolta con forza e spietatezza contro Giulia, la quale è rimasta senza parole. Dopo che tutti hanno cercato di calmarla, Giulia ha confessato che era tutto uno scherzo. Anita si è poi sfogata con Jonas Pepe, dicendogli di essere ormai al limite, soprattutto dopo aver ricevuto un avvertimento su coloro che considera suoi amici.

Dopo lo screzio, Anita ha spiegato di essere stata provocata da Sonia Bruganelli, che l’aveva definita “machiavellica” e le aveva consigliato di farsi notare di più. Omer Elomari si è ritrovato d’accordo con Anita, considerando le provocazioni pesanti. Giulia ha ammesso di non aver capito la reazione di Anita, ma ora sembra aver capito. Anita sembra essere tornata carica e vuole dimostrare di avere carattere.