Grande Fratello: il segreto di Lorenzo su Helena svelato

Durante la ventisettesima diretta del Grande Fratello, il modello Lorenzo Spolverato ha manifestato la sua frustrazione per il notevole spazio dedicato a Helena Prestes, tornata nella casa dopo un ripescaggio. In un fuorionda, Lorenzo si è lamentato apertamente, sostenendo che il programma si basa troppo su di lei. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha messo in scena vari momenti con Helena, inclusi confronti con Lorenzo e interazioni con altri concorrenti, il che ha esacerbato il malcontento di Spolverato.

Lorenzo ha discusso la situazione nel giardino, esprimendo la sua opinione anche a Mariavittoria Minghetti, che ha mostrato comprensione per il suo stato d’animo. Lorenzo ha detto di sentirsi oppresso dalla presenza di Helena, che considera un “affronto” alla sua esperienza nel gioco. Il suo malessere è aumentato al punto che ha considerato di ritirarsi, ritenendosi vicino a una crisi di nervi.

In aggiunta, il concorrente Tommaso Franchi ha criticato il comportamento di Lorenzo dopo l’eliminazione di Bernardo Cherubini, sottolineando la mancanza di rispetto mostrata da Lorenzo nei confronti di chi ha trascorso giorni nella casa. La tensione è palpabile, e Lorenzo ha rincarato la dose affermando di non riuscire a gestire la situazione, culminando in un gesto rabbioso di gettare una sedia. La puntata si è chiusa senza una risoluzione apparente ai conflitti tra i concorrenti, accentuando l’instabilità delle dinamiche relazionali nella casa.