Grande Fratello: Il Ritorno di Javier e Helena, la Reazione di Zeudi

La scorsa notte al Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes si sono riavvicinati, scambiandosi abbracci e carezze. Questo riavvicinamento ha immediatamente suscitato la reazione di Zeudi Di Palma. Dopo una crisi segnata dall’arrivo di Helena, che aveva visto un video di Javier e Zeudi molto vicini, i tre erano sembrati bloccati in una situazione difficile. Tuttavia, negli ultimi giorni, Javier e Helena hanno deciso di riprovare e si sono isolati dagli altri, mostrando affetto reciproco. Durante il loro incontro, Javier ha confessato la sua indecisione, mentre Helena lo ha rassicurato, ricordandogli i momenti in cui lui l’aveva supportata nei momenti difficili.

Zeudi, vedendo l’intimità tra Javier e Helena, ha affrontato Javier, chiedendogli perché non si mettessero insieme così da potersi “liberare”. Helena, infastidita dalla proposta, ha risposto che non voleva giocare e che conosceva i suoi sentimenti. Javier ha confermato il suo interesse per Helena, dicendo che gli piace stare con lei e che vorrebbe vivere questa situazione senza forzature. Zeudi ha continuato a chiedere a Javier di allontanarsi da Helena, ma Javier ha ribadito che desidera continuare a stare con lei. Helena ha concluso dicendo che le cose devono seguire il loro corso e che non ha fretta. Questo nuovo triangolo amoroso continua a creare tensioni e intrighi tra i protagonisti della casa.