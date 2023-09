Grande Fratello, il racconto di Letizia commuove Signorini

Alfonso Signorini commosso nella puntata del Grande Fratello di stasera, 28 settembre 2023. Il conduttore si emoziona visibilmente e fatica a trattenere le lacrime quando ascolta il racconto di Letizia. La giovane concorrente ricorda il papà, che è venuto a mancare, e si apre raccontando il rapporto con il genitore, fino agli struggenti dettagli dell’ultimo saluto. “Il 31 dicembre la dottoressa ha chiamato me e mia madre. Era già passata la mezzanotte, era il primo gennaio. Siamo andati in ospedale e dovevamo decidere se staccare le macchine o lasciarlo andare subito. Gli abbiamo preso la mano, io gli parlavo. E lui in quel momento ha deciso di andare via da solo, togliendo a noi quel peso. E’ stato padre anche in punto di morte”, dice la ragazza, che poco dopo in giardino ha l’occasione di incontrare e abbracciare la madre Sara: niente freeze, mamma e figlia possono abbracciarsi senza limitazioni.