Grande Fratello, il gossip: “Dopo 24 anni potrebbe tornare in Casa come concorrente”

In queste settimane Alfonso Signorini sta lavorando al cast della nuova edizione del Grande Fratello, la 18esima, anche questa ibrida con un cast composto metà da persone famose e metà da perfetti sconosciuti.

I papabili vipponi ormai escono quasi a cadenza quotidiana e se ieri è stato fatto il nome di Albano (che ha poi smentito piccato), oggi ne è trapelato un altro che i fan del reality conoscono molto bene, dato che l’hanno vista in azione per tre mesi ben 24 anni fa: sto parlando di Cristina Plevani, la prima storica vincitrice del programma.

A fare il suo nome è stato Ivan Rota su Dagospia che ha così scritto: “Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality“.

Cristina Plevani è stata famosissima per circa un decennio dopo la fine della prima edizione, poi è finita nel dimenticatoio insieme a (quasi) tutti gli altri suoi compagni d’avventura ed è tornata a fare un lavoro comune. Nel 2020 è tornata in tv, insieme a tutti gli altri, in occasione del ventennale della sua vittoria. Una reunion organizzata e realizzata da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso.

Il rumor su un suo ipotetico ritorno in casa esiste, anche se lo scorso anno, in radio, Cristina ha rivolto brutte parole sia al reality che al conduttore.

“Dopo ventitré anni non vedo il senso di mandare in onda il Grande Fratello, però posso comprendere che a livello commerciale c’è ancora tanta pubblicità, quindi i soldi che entrano in azienda. A me ha stancato, io lo chiuderei. Ci vanno cani e porci”.

“Il Grande Fratello non è più lo stesso. Se io devo guardare il programma per farmi venire il fegato grosso per le persone mi dà fastidio. Adesso hai tutto servito e riverito. Adesso è una vacanza, sei pagato, chiamali scemi quelli che dicono di no oggi. Poi vogliono vedere il trash e alla gente piacciono i litigi. Io sono stata fortunata, perché quando l’ho fatto io i social non c’erano. Tutta questa cattiveria non c’era. Io non ho avuto gente che ti insultava. Adesso andare al Grande Fratello è darti in pasto spesso e volentieri alla parte più ignorante di chi guarda la televisione. Si divertono a insultarti. Io di questo non avrei voglia”.

“Come presentatore a me Alfonso Signorini non piace. Grande professionista come direttore di giornale ma come conduttore no. Dava l’idea che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati. Poi magari non era colpa sua ma era colpa degli autori. Sembrava ci fossero dei partecipanti di Serie A e di Serie B. Signorini spesso mi dà l’idea che non è super partes. Se tu sei il conduttore, sii sopra le parti. Non fare l’amico e non fare il nemico. Ad esempio quando c’era Katia Ricciarelli, lei ha avuto un trattamento diverso dagli altri”.