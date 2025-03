Grande Fratello: Il Codacons chiede sanzioni a Berlusconi

L’associazione Codacons ha intrapreso un’azione contro il programma “Grande Fratello”, inviando un esposto all’Agcom per richiedere provvedimenti riguardo il concorrente Lorenzo Spolverato e le dinamiche problematiche del reality. Dopo questo tentativo, il Codacons, insieme all’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (Assourt), ha indirizzato una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, patron di Mediaset, chiedendo interventi concreti.

Nella lettera, l’associazione esprime il proprio disappunto per la qualità culturale della trasmissione e i comportamenti che, a loro avviso, violano principi di rispetto e correttezza. Segnala come, nei mesi recenti, il programma abbia suscitato critiche tra il pubblico e la stampa, evidenziando dinamiche che minano la dignità umana. I firmatari sottolineano che tali atteggiamenti sono in contraddizione con le dichiarazioni di Berlusconi riguardo a un cambio di rotta verso una televisione di qualità e meno “trash”.

Il Codacons mette in evidenza il fatto che una parte significativa degli spettatori del “Grande Fratello” è composta da minori, ai quali i contenuti del programma potrebbero trasmettere messaggi negativi. Pertanto, la lettera conclude con una richiesta di interventi sanzionatori nei confronti degli autori del programma se continuassero a perpetuare comportamenti inadeguati. L’associazione mira a far riflettere Mediaset sull’importanza di garantire un’offerta televisiva che rispettasse maggiormente i principi etici e la dignità del pubblico.