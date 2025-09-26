Grande Fratello, il cast si completa all’ultimo momento

Il Grande Fratello torna in onda da lunedì 29 settembre con una nuova edizione condotta da Simona Ventura. In studio, l’accompagneranno tre opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tutti ex concorrenti del programma. Tuttavia, il cast dei concorrenti non è ancora completo.

Quest’anno, il GF celebra il suo venticinquesimo anniversario con due edizioni distinte. La prima, che inizierà a settembre, prevede un formato di 100 giorni, mentre la seconda, condotta da Alfonso Signorini, partirà in futuro e includerà volti storici del programma. Al momento, sui canali social del GF sono state condivise clip di presentazione di alcuni concorrenti, ma secondo le ultime indiscrezioni di Davide Maggio, il cast iniziale sarà composto da soli 12 partecipanti.

Entreranno nella casa sei uomini e sei donne, tra cui Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta. Gli altri otto concorrenti saranno svelati durante la seconda puntata del 6 ottobre. I nuovi ingressi resteranno anonimi fino al loro ingresso nella Casa, senza clip di presentazione previste.

La nuova edizione partirà quindi con un cast non completo, stimolando la curiosità dei fan. I concorrenti già presentati includono anche un ex pugile e una piercer, ma per alcuni è emersa già qualche polemica riguardo al loro passato nei programmi televisivi. Simona Ventura ha promesso sorprese e ha dichiarato che i partecipanti sono persone comuni, lontane dal mondo dei social, pronte a raccontare storie autentiche. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle 21.45 su Canale 5.