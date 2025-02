Grande Fratello, “Ha rimosso le mutande”: un momento scottante in salotto

Sta diventando virale la scena del Grande Fratello in cui Shaila Gatta, ex velina, sembra togliersi gli slip mentre balla in salotto. Il video ha sollevato dibattiti sui social, con alcuni utenti che affermano che potrebbe trattarsi della cintura del microfono. La puntata di questa sera, 24 febbraio 2025, si preannuncia ricca di colpi di scena, con la possibile chiarificazione della dinamica di questo gesto.

Inoltre, dovrebbe esserci un focus sui conflitti tra Shaila Gatta e Helena Prestes, dato che Gatta ha scritto una canzone rap contro la modella brasiliana. La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini e inizierà alle 21:30 su Canale 5. Oltre alle controversie tra le due donne, si parlerà anche dei sentimenti di Shaila verso Lorenzo Spolverato; i due hanno avuto una lite, ma hanno cercato di affrontare le incomprensioni.

Shaila ha espresso il suo dispiacere per come Lorenzo si comporta, accusandolo di essere egoista per non mettersi in discussione e di non riconoscere il supporto che lei gli offre. La tensione tra i concorrenti e le ripercussioni della scena hot sembrano destinate a tenere alta l’attenzione del pubblico. Con i social che continuano a esplodere di commenti e con la puntata che si avvicina, i fan sono ansiosi di scoprire la verità dietro a quanto è accaduto nel salotto della Casa.