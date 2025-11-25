Grande Fratello, Giulia è la prima finalista

Simona Ventura ha iniziato la puntata del Grande Fratello con un omaggio a Ornella Vanoni, cantante molto amata dagli italiani. Successivamente, ha affrontato le questioni relative alla Casa, parlando in particolare di Rasha Younes. La puntata ha mostrato il sostegno dello studio e della Casa a Rasha contro il suo ex fidanzato Manuel.

È seguito un momento di tensione con il confronto tra Omer Elomari e Jonas Pepe in studio, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Alla fine, Jonas ha avuto la peggio. La puntata ha anche affrontato la questione di Grazia Kendi, che ha espresso il suo dispiacere per il rapporto con il padre. Il padre di Grazia ha deciso di farle sapere che la ama tantissimo, in lacrime.

La puntata è stata importante per i concorrenti e per il pubblico, in quanto è stata eletta la prima finalista, Giulia Soponariu, con il 26,04% dei voti. Giulia ha scoperto di essere già in finale quando è approdata in studio con Donatella e Rasha.

Inoltre, c’è stato un blocco dedicato a Domenico D’Alterio, mostrando alcuni dei momenti più divertenti che lo hanno visto protagonista. Tuttavia, la Ventura ha dovuto mostrare a Domenico l’ultimo sfogo pubblicato su Instagram da Valentina Piscopo, che l’ha lasciato. Valentina ha condiviso il suo sostegno a Domenico, ma ha nuovamente lanciato alcuni attacchi.

La Ventura ha commentato che amarsi non significa stare insieme per forza e che Valentina deve accettare Domenico per quello che è. Anche Sonia Bruganelli e Cristina Plevani hanno espresso la loro opinione, sostenendo che Valentina starebbe cercando di essere protagonista nell’esperienza di Domenico nella Casa.

Valentina ha replicato su Instagram, affermando di non essere gelosa del percorso di Domenico, ma di essere preoccupata per i suoi atteggiamenti ambigui verso Benedetta.

Le nomination hanno portato al televoto Omer, Jonas, Grazia e Mattia. Ci sarà una nuova eliminazione e l’elezione del secondo finalista. Durante le nomination, Simona Ventura ha perso la pazienza più volte, in particolare quando Jonas ha nominato Grazia e quando Rasha ha impiegato molto tempo per scegliere il suo piramidale.