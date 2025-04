Grande Fratello: Follia del Fandom Pre-Finale con Concorrenti Scortati

Il giorno della finalissima del Grande Fratello si è verificato un clima di tensione, non solo all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche all’esterno. Poche ore prima dell’inizio della puntata finale, alcuni fan accaniti si sono radunati davanti agli studi di Alfonso Signorini, portando petardi e uova. Questo ha costretto i concorrenti a giungere agli studi scortati da bodyguard per garantire la loro incolumità. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza sui social, la situazione era preoccupante: “Alcuni concorrenti e non solo saranno scortati da più bodyguard perché si teme per la loro incolumità”.

I fandom si erano riuniti presso i Lumina Studios a Roma, dove questa sera si svolgerà la finale. Il gruppo di concorrenti includeva anche quelli eliminati durante questa edizione. Venza ha denunciato i disordini, avvertendo che il comportamento sfociato in petardi e uova ha superato ogni limite accettabile. In particolare, si teme che l’eccessiva rivalità tra i fan possa influenzare l’esito della competizione, con Helena Prestes come favorita ma con un forte supporto anche per Zeudi Di Palma.

Il clima teso ha reso necessario l’intervento di misure di sicurezza straordinarie per garantire un evento che dovrebbe rimanere di intrattenimento. La finale rappresenta quindi un momento critico, evidenziando la passione, ma anche le eccessive pressioni esercitate dai fandom in questa edizione del Grande Fratello.