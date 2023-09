Grande Fratello, Fiordaliso entra e Grecia Colmenares cambia nome

Fiordaliso entra nella casa del Grande Fratello 2023 nella seconda puntata del programma in onda oggi 15 settembre su Canale 5. La cantante è la prima concorrente ad aggiungersi allo show. “Sono emozionatissima”, dice, presentandosi ai compagni di avventura. Attenzione speciale per Alex Schwazer (”Sei un atleta, pensavo fossi troppo serio e invece…”) e per Grecia Colmenares, subito ‘battezzata’ con un nome che ricorda una telenovela interpretata dall’attrice negli anni ’80: “Topazia!”, dice Fiordaliso.