Grande Fratello, Endemolitalia nella bufera

La casa di produzione Endemol Shine Italy, alle spalle del Grande Fratello, ha rilasciato una nota ufficiale in seguito alla bufera scoppiata nelle ultime ore. L’azienda prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media relativi ad alcune passate edizioni del reality. La vicenda è legata alle rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha accusato Alfonso Signorini di irregolarità nelle selezioni dei concorrenti, con presunti favoritismi e violazioni etiche.

Endemol si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti hanno dedicato la loro professionalità al suo successo. L’azienda ha avviato le verifiche interne previste per chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti. Non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche.

Le autorità giudiziarie starebbero esaminando gli elementi emersi, con Signorini al centro delle contestazioni. Le uscite di Corona evocano un sistema opaco nei casting, con nomi di concorrenti “pilotati” per dinamiche interne al Biscione. Endemol non lascia trapelare dettagli sulle verifiche in corso, ma il tono della comunicazione fa presagire possibili iniziative legali contro chi avrebbe “danneggiato” il programma. Ora la palla passa alle autorità e ai controlli interni. Signorini non ha replicato pubblicamente. La vicenda potrebbe ridisegnare i contorni del reality più spiato d’Italia.