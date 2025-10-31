Grande Fratello: emozioni e scontri nella Casa italiana

La sesta puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda il 30 ottobre, ha sorpreso il pubblico con l’ingresso di Valentina, fidanzata di Domenico D’Alterio, che rimarrà come ospite nella Casa. Simona Ventura ha iniziato la trasmissione dando il benvenuto a Valentina, ma prima c’è stato altro da raccontare.

In queste puntate, si è notato che gli opinionisti ricevono poco spazio. Floriana Secondi e Ascanio Pacelli sono spesso i più vocali, mentre Cristina Plevani risulta meno incisiva. La situazione è accentuata dal ritorno di Sonia Bruganelli, che ha maggiore visibilità. Nonostante ciò, gli interventi dei tre continuano a suscitare interesse tra i telespettatori.

Le tensioni stanno aumentando nella Casa, in particolare a causa di Jonas Pepe, il quale ha avuto uno scontro con Omer Elomari. Durante la serata, è stato mostrato un video che ha messo in discussione Francesco Rana, accusato di aver criticato Omer per le sue difficoltà nella lingua italiana. Diverse persone, tra cui la Ventura e la Bruganelli, si sono schierate in difesa di Omer, che, nonostante tutto, ha fatto progressi lodevoli con l’italiano.

Le emozioni non sono mancate, soprattutto con l’ingresso di Alessio, il padre di Simone, il quale ha supportato il figlio dopo un momento di intenso dolore. Il loro incontro è stato commovente e ha strappato lacrime anche alla Ventura.

Infine, la puntata si è chiusa con il televoto, in cui Francesco è risultato il meno votato, e il momento delle nomination ha visto Francesca, Simone, Mattia, Jonas e Francesco finire al televoto. Domenico ha dovuto scegliere tra passare tempo in Tugurio o mandare Valentina, e, alla fine, sarà lui a trascorrere questi giorni lì.