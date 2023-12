Grande Fratello, eliminata Sara Ricci: le nomination dell'ultima puntata

E’ Sara Ricci la concorrente eliminata dal Grande Fratello 2023 durante l’ultima puntata, andata in onda sabato 16 dicembre. Tra Beatrice, Vittorio, Sara, Grecia, Perla a salvarsi per primo è l’ingegnere. Al fonso Signorini prosegue con la lettura del verdetto e comunica che dover abbandonare definitivamente il gioco è Sara. Tra baci e abbracci, l’attrice ha salutato i suoi compagni d’avventura e si è diretta verso la Porta Rossa.

Quanto ai tre più nominati sono Greta, Marco e Federico e fra loro si nasconde il nome del primo candidato all’eliminazione. Molti sono i nomi dei concorrenti preferiti in Casa, la donna più gradita dagli inquilini è Beatrice, l’uomo, invece, è Massimiliano. A loro si aggiungono: Giuseppe, Paolo, Letizia e Rosy. Cesara Buonamici premia la volontà di ferro e il carattere indomito di Rosanna, rendendola preferita. Come sempre, gli immuni hanno votato in Confessionale durante le Nomination segrete, il resto dei concorrenti faccia a faccia in Superled nelle Nomination palesi.

Nomination Palesi

Trenta secondi per decidere il nome della persona da mandare al televoto e allo scoccare dell’ultimo secondo, inizia il giro Fiordaliso che nomina Greta, forse la ragazza a cui è meno legata in Casa. Segue Marco, che sceglie la medesima persona. Perla, invece, nomina Vittorio per la loro assenza di rapporto, nonostante c’abbia provato. Vittorio, invece, nomina Anita: “Mi dispiace che continui a non crede alla genuinità del rapporto tra me e Bea e a rivedere i torni di discussioni”. La ragazza sceglie di nominare Marco. Monia nomina Grecia, la vede troppo distaccata rispetto al resto. Tocca a Greta che sceglie di nominare Federico il quale ricambia la Nomination. Grecia continua il giro e sceglie di nominare l’amico judoka, sembra che il loro rapporto si sia affievolito.

Nomination Segrete

Giuseppe è il primo a entrare in Confessionale e un po’ confuso nomina Marco: “Non c’è tanto feeling tra noi”. Rosanna segue e sceglie di nominare Marco: “Parla tanto, ma parla con chi vuole lui”. Letizia, invece, nomina Greta: il suo pensiero è che la ragazza non sia poi così autentica come professa. Beatrice continua questo giro e sceglie il nome di Anita, spiegando che è lei la gelosa. Paolo fa il nome di Greta, poi segue Rosy che sceglie di nominare Federico, non se la sente di fare il nome dei vecchi compagni. Massimiliano chiude il giro di queste Nomination segrete e il suo voto va a Federico.