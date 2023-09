Grande Fratello: durata di 4 mesi e stop ai balletti, le nuove presunte direttive

Il Grande Fratello cambia veste.

A 24 ore di distanza dalla puntata di debutto della 17esima edizione il profilo social Agent Beast – che nel passato si è rivelato piuttosto affidabile – ha svelato alcune presunte direttive di quest’anno.

Il primo grande cambiamento è nello stile, che sarà più “serio” e meno “scanzonato”. Non ci potrebbero essere più “balletti e coreografie all’interno della casa”, così come sarebbe a rischio la presenza del blocco baracca con Carmen Russo e le sue coreografie in studio.

“Al via il Grande Fratello un primo cambiamento significativo nello stile dello spettacolo” – ha scritto Agent Beast – “Niente più balletti e coreografie all’interno della casa, segnando così una svolta rispetto alle edizioni precedenti”.

Un’altra novità è la durata: non più 6 mesi come le precedenti edizioni, ma semplicemente 4. Il Grande Fratello terminerà a gennaio garantendo a Canale 5 una copertura per tutta la durata delle vacanze natalizie.

La scelta del cast dei famosi potrebbe essere un primo campanello d’allarme. Questo perché – a eccezione della showgirl Samira Lui che ha 25 anni – sono tutti adulti e questo potrebbe significare nessuna ship o storia d’amore. Grecia Colmenares ha 60 anni, Rosanna Fratello ha 72 anni, Marina Fiordaliso ha 67 anni, Giampiero Mughini ha 82 anni, Massimiliano Varrese ha 47 anni, Beatrice Luzzi ha 52 anni, Alex Schwazer ha 38 anni e Ciro Petrone ha 35 anni.