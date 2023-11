Grande Fratello: dopo Perla anche Greta pronta a diventare concorrente

Subito dopo l’incontro in diretta al Grande Fratello tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha fatto una diretta in cui si è detta pronta a diventare concorrente. E pochi giorni dopo gli autori hanno accontentato la ragazza, offrendole l’opportunità di entrare nella casa. Adesso anche Greta ha palesato il desiderio di unirsi agli altri inquilini. In un’intervista rilasciata a Casa Chi la Rossetti ha detto che varcherebbe volentieri la porta rossa per restare con Mirko e gli altri gieffini.

Direi che con l’arrivo di Perla e le possibili dinamiche che saranno innescate dal suo ingresso, è bene che Greta resti…



“Se farei la concorrente del Grande Fratello? Assolutamente sì, avrei modo di vedere come si comporta Mirko. A parte che io non mi tiro indietro a niente e nessuno, soprattutto quando si parla di Mirko. Sono pronta a tutto, quindi sì. […] Io sono scorpione e sono gelosissima, molto gelosa. Sono sicura della mia relazione ma sono molto gelosa. Sono più gelosa di Angelica perché è una novità, Perla è un’ex e l’ha deciso lui, mentre Angelica è una novità”.

Greta ha anche detto di non essere gelosa di Perla, perché secondo lei Mirko non tornerà con la sua ex, anche se dovrà stare con lei 24 ore su 24.

“Non è una paura che ho, assolutamente. Non sono queste le paure che ho nella vita. Ad oggi non credo perché in questo mese mi ha dimostrato tanto. – riportano Isa e Chia – Lui è entrato lì che eravamo in forte crisi e io l’ho guardato tutti i giorni, mi ha dimostrato tanto. Dopo che ha parlato con Perla ovviamente ha fatto delle dichiarazioni anche su di me e l’ho ascoltato. Ad oggi non penso lui possa tornare indietro nella sua strada. Anche perché i motivi per la quale loro si sono lasciati non sono io, io sono venuta dopo e quei motivi sono evidenti e si sono visti nell’altro programma.

Poi premessa: sono stata io la prima a farli riavvicinare perché quando sono usciti dal programma loro erano molto in lite e a me non piaceva molto questa cosa. E sono stata io la prima a consigliare a Mirko di riavvicinarsi e parlare. Perché era inutile quel rapporto che si era creato, era proprio brutto da vedere”.