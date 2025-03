Grande Fratello, dopo Amanda sarà la volta giusta per Loredana?

Loredana Lecciso sta valutando di partecipare al Grande Fratello l’anno prossimo, ispirata dall’esperienza della sorella Amanda. In un’intervista al settimanale Chi, ha elogiato Amanda per la sua performance, dicendo che ha superato le sue aspettative, dimostrando pazienza, garbo e capacità di costruire relazioni all’interno della Casa. Loredana ha riconosciuto che Amanda ha avuto diverse attenzioni romantiche, ma ha sottolineato di averle raccomandato di non instaurare una relazione per il bene dei figli. Nonostante ciò, ha ammesso che nell’ambiente del reality sono nati amori significativi.

Riguardo la sua possibilità di entrare nel reality, Loredana ha rivelato che ha ricevuto proposte per partecipare a tutte le edizioni, ma ha sempre preferito rimanere a casa, affermando di non nutrire un’attrazione per la vita mondana e di non essere spaventata dall’idea di convivere con altri concorrenti. Tuttavia, ha ammesso che la gestione della propria immagine rappresenta una sfida, tema che la preoccupa. Essere filmata 24 ore su 24 sarebbe per lei una prova difficile, ma ha anche considerato che potrebbe rivelarsi utile per affrontare il suo rapporto con la paura, facendo riferimento alla sua esperienza di superare la paura di volare.

In conclusione, mentre Loredana pondera se partecipare al Grande Fratello, il successo di Amanda nella Casa ha sicuramente acceso in lei un interesse e una riflessione su quello che potrebbe significare entrare nel reality.