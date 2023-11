Grande Fratello, da fuori urlano “entra Greta”: reazione di Mirko e Perla

Dopo il confronto con Perla Vatiero, Greta Rossetti ha ricevuto una proposta allettante da Alfonso Signorini. Il conduttore ha chiesto alla ragazza se le andasse di entrare dentro la casa del Grande Fratello, lei si è presa qualche minuto per decidere, per poi rientrare in studio e annunciare: “Non voglio precludermi questa esperienza per nessuno e vorrei vivermi questa novità per me stessa“.

Insomma, un vero colpo di scena, una decisione per nulla prevedibile, un assoluto choc.



Grande Fratello, Mirko e Perla scoprono dell’entrata di Greta.

Ieri pomeriggio dei fan di Mirko e Perla si sono appostati fuori dalla casa del Grande Fratello ed hanno urlato ai due gieffini per avvisarli dell’arrivo di Greta: “Sabato entra Greta!“. La Vatiero e il suo ex fidanzato erano in giardino sotto le coperte e hanno sentito. Dopo qualche istante di silenzio Perla ha detto: “Che pa**e se è vero“. Mirko è rimasto in silenzio e si è limitato a guardare l’ex compagna.

Hanno sentito sia Mirko che perla le urla di qualcosa che ha avvisato che entra Greta tra poco e perla ha detto che palle ed è stata chiamata in conf e Mirko non ha detto niente #grandefratello #Perletti — aleee💘 (@waxiello2) November 28, 2023

“Entra greta” La faccia di Mirko dice tutto.

Sti due sono d’accordo.

Non si aspettavano l’entrata di Greta che ha un po’ rovinato i piani, ME LA VOGLIO VEDERE TUTTA ORA. #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/lfzt44hvZV — Giusymc98 🤍🖤🏎 |Perletti era (@giusymc98) November 28, 2023

Lo sfogo di Mirko su Greta.