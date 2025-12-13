Grande Fratello, crisi per Jonita

Sembra proprio che Jonas Pepe e Anita Mazzotta stiano remando contro i loro stessi fan. Nelle ultime ore al Grande Fratello, i due stanno dimostrando di non voler vincere come coppia, bensì come singolo concorrente. Insieme a Giulia Soponariu e Omer Elomari, sono tutti papabili vincitori, fatta eccezione per Domenico D’Alterio. In particolare, Anita ha una grossa fetta di pubblico dalla sua parte, sebbene in queste ore qualcosa stia cambiando in modo inaspettato.

Tutto è iniziato dopo la puntata della semifinale, in vista della finale. La coppia è stata colpita da una crisi, con Jonas che si è sfogato. Lui crede che Anita cerchi conforto dagli altri coinquilini e non da lui, e non è quello che lei dice. Così, Jonas ha accusato Anita di aver messo in atto un gioco. La gieffina ha smentito prontamente, dichiarando di non riuscire a sfogarsi e a cercare aiuto.

Notando che Anita continua a faticare a confidarsi con lui, Jonas inizia ad avere dei sospetti. Ma Anita ha assolutamente smentito di aver mai giocato con i suoi sentimenti. Jonas è sempre più agitato e teso, tanto che ieri sera non ha voluto cenare. Ha deciso di scrivere una lettera a favore di telecamera, che ha letto sul divano, non ad Anita, ma è rimasto da solo.

Nella lettera, Jonas ha scritto: “In una discussione non riesco a esprimermi, non mi voglio imporre, non voglio alzare la voce, non posso litigare con te come litigo con altri. Il motivo per cui non ascolti quando litighiamo è che tu sei abituata a risolvere i tuoi problemi da sola. Ti sembra stupido e inutile spiegare cose di cui tu sei convinta. In un rapporto non si spiega per avere ragione, ma per venirsi incontro. Mi va bene fare passi avanti e ascoltarti mettendo da parte l’orgoglio. Adesso, abbiamo tempo, ma tempo fuori ne avremo? Se in una discussione stessi zitto tutto il tempo, vorresti sapere cosa ne penso? E se non dicessi una parola saresti contenta? Perché ci si mette insieme?”

Anita ha poi letto il messaggio da sola. La stessa Anita, parlando con Domenico, ha fatto notare che la loro relazione è nata anche grazie alle richieste del pubblico, che fuori ha sin da subito immaginato la nascita di un amore tra loro. La gieffina ha fatto presente che non era sua intenzione avere una relazione lì, ma il volere del pubblico e questo importante gruppo di fan che li ha sostenuti come coppia l’ha invogliata ad avvicinarsi sempre di più a Jonas. La situazione per gli Jonita si fa sempre più delicata ormai, proprio a un passo dalla finale.