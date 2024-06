Grande Fratello, contattato personaggio del momento: “Trattative in corso”

A poco più di due mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, la macchina del reality si è già rimessa in moto. Alfonso Signorini la settimana scorsa ha annunciato su Instagram che i casting sono già riaperti e che quest’anno chi è interessato a varcare la porta rossa potrà contattare anche lui direttamente tramite messaggi privati: “Potete scrivere anche a me, mandatemi i messaggi e cercherò di leggerli tutti. […] In poche ore mi avete già scritto in più di tremila. Purtroppo ho cancellato tutto per sbaglio. Quindi se mi avete scritto, rimandatemi tutto. Scusatemi sono un po’ boomer con la tecnologia. Se vi rispondo chiedendovi il numero allora è un buon segno“.

Grande Fratello, sarebbe stato contattato uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo.

Proprio come per l’ultima edizione, anche questa volta il programma di Signorini accoglierà sia vip che nip. Tra i personaggi noti contattati in questo periodo ci sarebbe un volto molto discusso in questo periodo, che è stato al centro di diverse vicende. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Amedeo Venza, la produzione del reality avrebbe contattato Cristiano Iovino: “Figurati se non lo contattavano. Il reality continua la sua ricerca di concorrenti. Infatti è stato contattato anche Iovino. C’è una trattativa in corso“.

Che Alfonso e gli autori del Grande Fratello siano interessati a Cristiano è ovvio. Iovino infatti in pochi mesi è stato al centro di almeno tre casi diversi. Il personal trainer delle star è finito in mezzo alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti (che pare lo chiamerà anche come testimone in tribunale), ma pare anche che abbia frequentato Oriana Marzoli (oltre all’amicizia con Soleil Sorge) e alla fine è finito su tutti i giornali e in tv per il van gate e lo scontro con Fedez. La presenza di Iovino nella casa di Cinecittà punterebbe nuovi riflettori sul programma di Signorini. Ce la faranno a convincerlo?