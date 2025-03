Grande Fratello: Confronto Infuocato tra Zeudi e Mariavittoria

Lite tra Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti a sole 24 ore dalla finale del Grande Fratello. Domenica 30 marzo, in giardino, le due finaliste hanno dato vita a una furiosa discussione, frutto di tensioni accumulate nel corso del reality. Negli ultimi giorni si erano scambiate frecciatine e provocazioni, ma la situazione è degenerata a causa di una frase di Zeudi, che ha affermato di non aver mai baciato Alfonso. Mariavittoria ha accusato Zeudi di mentire, scatenando un confronto che è rapidamente divenuto acceso, con urla e insulti.

Zeudi ha provocato Mariavittoria, dicendo: “Sei stata zitta tutti questi mesi, ed esci ora fuori dal piumone?”, riferendosi al fatto che Mariavittoria non avesse più qualcuno su cui contare dalla uscita di Tommaso. Mariavittoria ha risposto menzionando le sue diverse relazioni nel reality, criticando Zeudi per il suo comportamento. La tensione è aumentata quando Zeudi ha insistito che Mariavittoria non si permettesse di giudicare, etichettandola come “scostumata”.

Entrambe le concorrenti hanno espresso la loro frustrazione e desiderio di allontanarsi l’una dall’altra, con Mariavittoria che ha dichiarato di non vedere l’ora che arrivasse la finale per non dover più convivere con Zeudi. La lite ha messo in evidenza il crescente risentimento tra le due, rivelando che ormai non si tollerano più. L’esito finale del Grande Fratello, previsto per lunedì 31 marzo, determinerà con chi il pubblico avrà empatizzato di più.