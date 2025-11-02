22.6 C
Grande Fratello: confermata la continuazione del reality

Da stranotizie
Negli ultimi giorni, si sono diffusi vari rumors su una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello, principalmente a causa del calo degli ascolti e dei costi di produzione. Tuttavia, Fanpage ha confermato che l’ipotesi di un’interruzione è da escludere.

Il reality condotto da Simona Ventura continuerà la sua programmazione regolare, mentre si guarda già al futuro del format e alla prossima edizione Vip. L’informazione riguardo alla presunta chiusura era emersa da Affari Italiani, che collegava il calo degli ascolti ai costi elevati, ipotizzando che Mediaset potesse sostituire il reality con programmi meno costosi, come una telenovela turca.

In particolare, si è fatto riferimento alla puntata del 30 ottobre, vista da circa 1,6 milioni di spettatori e con uno share del 13,1%, considerata una possibile spia per i vertici di Cologno Monzese. Ciò ha portato a speculazioni su un possibile ridimensionamento delle dirette o a un commissariamento della produzione, per risparmiare sulle spese per la prossima stagione televisiva.

Tuttavia, secondo fonti interne a Fanpage, il Grande Fratello proseguirà come previsto fino a dicembre, senza cambiamenti nella programmazione o nei piani di produzione. Anche se gli ascolti sono monitorati, non è stata presa alcuna decisione di stop, e Mediaset sta considerando strategie per rinnovare il format in vista delle prossime edizioni.

