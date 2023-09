Grande Fratello, Claudio Roma una furia contro Alfonso Signorini: “Non si doveva permettere”

Nonostante la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello sia iniziata da poco, Claudio Roma si prepara ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del reality. Nell scorse ore il gieffino si è reso protagonista di uno sfogo rivolto contro Alfonso Signorini che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Claudio Roma una vera e propria furia contro Alfonso Signorini. Le parole che il conduttore ha usato per presentare il nuovo inquilino della casa non sarebbero per niente piaciute al gieffino. Per questo motivo l’imprenditore si è lasciato andare ad un duro sfogo che in queste ore sta facendo molto chiacchierare i giornali di cronaca rosa.

Inizia così lo sfogo di Claudio Roma contro Alfonso Signorini:

Voi non avete visto la mia presentazione? Avete per caso sentito cosa ha detto Alfonso su di me? Ecco, c’è una parola che proprio non doveva dire. Del carcere? no quello va bene è la verità è quello che è successo. Mi riferisco che mi ha chiamato spac******e… No proprio no non doveva. Perché vogliamo dirlo? Sì ok, ma è una roba talmente forte, una parola troppo forte.

E, continuando, l’amico di Carlo Alberto Mancini ha poi aggiunto:

Non mi è mai appartenuta e non va bene. Se andiamo a vedere… Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa, lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Però in quel momento poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo.

Per poi concludere:

Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mi passato.

Non ci resta che attendere l’arrivo della puntata di questa sera per scoprire se Alfonso Signorini tratterà la questione in diretta.