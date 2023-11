Grande Fratello, Ciro Petrone lascia la Casa: cosa è successo

Dopo giorni di dubbi, Ciro Petrone ha preso la decisione di lasciare la Casa del Grande Fratello, abbandonando definitivamente il gioco. La decisione, dopo settimane di dubbi, è arrivata nella puntata di lunedì 20 novembre, la 21esima, che ha visto anche l’entrata di due nuovi concorrenti: l’attrice Sara Ricci e il campione di judo Marco Maddaloni. Sono ufficialmente al televoto Vittorio, Angelica e Rosy. Chi uscirà tra loro lunedì 28 novembre?

La decisione di Ciro Petrella

Negli ultimi tempi Ciro si era un po’ spento, perdendo l’entusiasmo iniziale. Alfonso lo ha mandato in Tugurio così da potergli parlare a cuore aperto. Prima però gli ha fatto incontrare il fratello che lo ha incoraggiato, ha provato a dargli forza. Ma per Ciro sembra prorpio che sia arrivato il momento di uscire dalla Casa: si sente giù, soprattutto fisicamente, e di notte non riesce a dormire. Alfonso Signorini lo invita a prendere l’esperienza con più leggerezza, in fondo sta partecipando a un gioco unico e divertente. Ma Ciro ribatte dicendo che vuole portare rispetto al pubblico a casa, per questo ritiene giusto dover abbandonare il programma. E di fronte alla domanda ‘Vuoi uscire?’, Ciro dice di sì. “Io credo che tu abbia fatto la scelta migliore per te stesso. Non è quella migliore per il programma, ma fai bene, è la tua vita”, ha commentato Signorini. Tornato nella Casa, Ciro ha abbracciato i suoi compagni di avventura tra le lacrime.

Chi è Ciro Petrone

Ciro Petrone è un attore noto per aver partecipato al film ‘Gomorra’ di Matteo Garrone nel 2008 interpretando il ruolo di ‘Pisellino’. Tra gli altri film a cui ha preso parte figurano, oltre a Reality, sempre di Garrone, anche Il ragioniere della mafia, Il Caso Enzo Tortora, Il clan dei Camorristi, L’oro di Scampia e la miniserie tv La vita promessa. Ha recitato anche all’estero nella serie spagnola Veneno. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island Vip con la fidanzata Federica. Grande tifoso del Napoli, da un paio d’anni lavora anche nel mondo del calcio come agente sportivo.