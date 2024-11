Grande Fratello: ciò che Lorenzo fa con Helena è problematico

Al Grande Fratello, l’attenzione è stata principalmente su Shaila Gatta e il suo tira e molla con Javier Martinez, ma nel frattempo è emersa una dinamica complessa tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La modella brasiliana ha più volte sollecitato Lorenzo a prendere una decisione chiara sulla loro relazione, ma lui ha mantenuto un comportamento ambiguo, alternando momenti di vicinanza a incertezze. Alla fine, Lorenzo e Shaila sono tornati dalla Spagna come “coppia”, suscitando il disappunto iniziale di Helena, che ultimamente ha iniziato a distanziarsi da Spolverato. Quest’ultimo sembra essere infastidito da questo allontanamento, nonostante affermi di aver messo un muro con Helena per non illuderla.

La situazione tra Lorenzo ed Helena è diventata problematica, e recentemente Lorenzo ha chiesto di parlare con lei per chiarire la loro relazione. Nel confronto, Lorenzo ha dichiarato: “Voglio che tu sappia che c’è del bene per te. Non ho scelto lei e quindi mando via te.” Ha espresso i suoi sentimenti sulla loro amicizia, chiedendo se la frequentazione con Shaila le causasse fastidio. Lorenzo ha mostrato una sincerità che ha suscitato dubbi, chiedendo se Helena fosse gelosa, insinuando che avrebbe potuto avere difficoltà a vederlo con un’altra. “Se mi dai questa risposta vera capiamo come fare,” ha continuato Lorenzo, cercando di utilizzare le emozioni di Helena per mantenere un certo legame.

Inoltre, Lorenzo ha ribadito che Shaila non è la sua ragazza, ma solo una frequentazione, cercando di mantenere aperta la porta per Helena. Molti hanno percepito che il suo intento fosse più quello di confermare i sentimenti di Helena piuttosto che davvero risolvere la situazione tra loro.

Infine, è interessante notare che pochi giorni fa Lorenzo aveva commentato che “Helena mi vede come un idolo”, evidenziando la sua consapevolezza del potere che esercita su di lei. La questione rimane tesa e i prossimi sviluppi potrebbero rivelarsi decisivi per queste relazioni intrecciate all’interno della casa.