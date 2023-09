Grande Fratello: chi sono i 4 non famosi e i 2 vip entrati nella seconda puntata

Con la seconda puntata andata in onda ieri 15 settembre (qua per recuperare gli ascolti) il cast iniziale della 17esima edizione del Grande Fratello è ufficialmente chiuso. A entrare nella Casa sono stati gli ultimi sei concorrenti, quattro sconosciuti e due celebrità.

La prima a entrare in casa è stata Fiordaliso “una donna normale che fa la cantante […] una donna rock, una mamma rock, una nonna rock”. Per lei il Grande Fratello arriva “dopo tre anni difficili, ho voglia di divertirmi”.

Lei non ha bisogno di presentazioni, ma ha tanto da raccontare. Lei è semplicemente Fiordaliso… e la sua personalità travolgente sta per irrompere in Casa! 🔥 #GF pic.twitter.com/ECjdAix8u8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

Successivamente è stata la volta di Arnold Cardaropoli, 22enne di Reggio Emilia. Nato in Ghana, il ragazzo è stato adottato da una coppia italiana quando era piccolissimo. In realtà Arnold non è propriamente uno sconosciuto, dato che ha un profilo su TikTok da 708 mila followers.

Una vita tutt’altro che in discesa, ma piena di amore, di gioie inaspettate e di valori sinceri: Arnold è pronto per questa nuova avventura! 💙 #GF pic.twitter.com/Yp0fOvhPjx — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

La terza concorrente a fare il suo ingresso è stata Valentina Modini una ragazza piemontese – che si fa chiamare Lady Fagiana – che abita “fra due monti” per la gioia di Giselda.

Viene da un piccolo paesino dimenticato da tutti, ha un soprannome singolare e tanta, tantissima voglia di intraprendere nuove strade: Valentina, la Porta Rossa ti aspetta! 💅🏼 #GF pic.twitter.com/wYbjIwh1K7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

Poi è stata la volta di Ciro Petrone, attore napoletano già visto a Temptation Island Vip.

Lo avete riconosciuto? Napoletano doc e noto attore: Ciro Petrone questa volta non scapperà, la Casa lo attende! 🔥 #GF pic.twitter.com/YFnj9RmZrh — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

La quinta concorrente – l’ultima donna non famosa – a essere stata presentata è stata Heidi Baci, nata a Pescara da due genitori albanesi.

Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo: con questo spirito entra nella Casa, pronta a mettersi in gioco con tutta la sua determinazione. Heidi è una nuova concorrente di #GF! pic.twitter.com/9Vn3njYXuW — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

Il sesto e ultimo è stato Claudio Roma, un bellone con un passato difficile.

Prendere la strada sbagliata per poi trovare la luce in fondo al tunnel: Claudio, l’ultimo concorrente a varcare la Porta Rossa questa sera, ha una storia importante alle spalle che presto ci racconterà. #GF pic.twitter.com/jxE9zHv7gh — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

I concorrenti

Alex Schwazer

Angelica Baraldi

Anita Olivieri

Arnold Cardaropoli

Beatrice Luzzi

Ciro Petrone

Claudio Roma

Fiordaliso

Giselda Torresan

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Heidi Baci

Letizia Petris

Lorenzo Remotti

Marco Fortunati

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Rosy Chin

Samira Lui

Valentina Modini

Vittorio Menozzi

