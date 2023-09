Grande Fratello: chi sono i 10 non famosi e i 5 vip entrati nella prima puntata

Sono in totale 10 i concorrenti non famosi che sono entrati nel corso della prima puntata del Grande Fratello.

Il primo non famoso ad aver fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello è stato Paolo Masella, macellaio di Roma di 25 anni. Dice di non avere i social, di non aver mai visto una puntata del reality e di non conoscere Bianca Berlinguer. Bellissimo, sembra uscito direttamente da un numero di Cioè del 1996.

Qualcuno ha detto storie? Si parte! 💥 Conosciamo insieme Paolo, il primo concorrente di questa edizione di #GF! pic.twitter.com/tiDDbVaDIF — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

È stata poi la volta di Giselda Torresan, la scalatrice di montagna e operaia veneta che già conoscevamo. Ha 34 anni ed è di Seren Del Grappa.

La montagna è la sua ragione di vita… ed è pronta per iniziare la grande avventura di #GF! Giselda è la seconda concorrente di Grande Fratello! pic.twitter.com/5LsipA4f3O — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

La terza concorrente non famosa (anche se in realtà è una star di TikTok) è Rosy Chin, milanese di origini cinesi che è una ristoratrice di enorme successo. Ha un marito e tre figli.

Presentiamo la prossima concorrente con la sua arte: la cucina! Rosy Chin entra nella Casa di #GF come concorrente! 👩🏻‍🍳 pic.twitter.com/Dy26uIsJFy — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Il quarto concorrente si chiama Giuseppe Garibaldi, è calabrese ed è un bidello di 30 anni. Nella Casa del Grande Fratello è stato fatto entrare in coppia con Anita Olivieri, una bella laureata che odia sentirsi dire di essere bella. Garibaldi e Anita, do you remember?

Conosciamo meglio Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti di #GF… un nome importante e tante storie di vita da raccontare! ❤️ pic.twitter.com/WbKM9abX0m — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Dopo ha fatto il suo ingresso Angelica Baraldi, una 26enne di Modena felicemente fidanzata con un rapporto difficile col padre. E ancora Vittorio Menozzi, il modello già apparso sulla cover di Tv Sorrisi & Canzoni.

Angelica, animo sportivo, viaggiatrice e con grinta da vendere: anche lei varcherà la soglia della mitica Porta Rossa! #GF pic.twitter.com/DSPxARJjtu — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Vittorio, 23 anni, da Parma. Il suo animo creativo e la sua passione per la musica lo accompagneranno nella grande avventura di #GF! pic.twitter.com/hIIIT3UoJQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

L’ottava concorrente è stata Letizia Petris, nata a San Patrignano dall’amore di due ex tossicodipendenti. Ha 24 anni ed è di Riccione.

Definisce la sua vita come “una serie TV”… Letizia ha tanto da raccontare e l’avventura di #GF rappresenta un po’ la sua rinascita. 🦋 pic.twitter.com/mgx08XDm30 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Gli ultimi due a entrare sono stati Marco Fortunati, 31enne di Bologna e Lorenzo Remotti, calzolaio 38enne di Alessandria.

Determinato, grintoso, pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Marco entra nella Casa di #GF… passando dal famigerato Tugurio! 👀 pic.twitter.com/vIltv8r8Er — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Calzolaio… e stile da vendere! Lorenzo porta nella Casa di #GF il suo spirito creativo e la sua esuberanza! 🔥 pic.twitter.com/TrwH9Dy8cX — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

A loro dieci si sono aggiunti i cinque vip entrati nel corso della prima puntata: Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Samira Lui e Alex Schwazer.