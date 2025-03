Grande Fratello, chi potrebbero essere i ultimi due finalisti

Al Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato dopo l’elezione di Zeudi Di Palma come terza finalista che restano due posti per la finale. Tuttavia, le ultime due selezioni non saranno decise dal pubblico, ma dai fan di Miss Italia che quest’anno hanno un’influenza decisiva sul televoto. Signorini ha evidenziato che alcuni concorrenti storici vengono eliminati a favore di partecipanti più giovani supportati da fandom attivi sui social. Questa dinamica ha portato a una situazione in cui le fandom possono condizionare le eliminazioni a loro piacimento.

Per quanto riguarda la finale, si prevede che gli ultimi due posti possano andare a Shaila Gatta e Chiara Cainelli, amiche di Zeudi, con Chiara che ha fatto un notevole progresso nelle preferenze. Ciò potrebbe escludere concorrenti come MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi, oltre a Luca Giglioli. La coppia Javier Martinez ed Helena Prestes, pur avendo un buon seguito, affronta la concorrenza delle potenti fandom di Zelena e Shailenzo.

Già confermati in finale ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, mentre ci sarà anche un sesto concorrente che sarà eliminato subito e non entrerà ufficialmente tra i finalisti, probabilmente uno tra Javier e Helena. Pertanto, i concorrenti rimasti nella Casa sono Chiara Cainelli, Giglio Giglioli, Helena Prestes, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, MariaVittoria Minghetti, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma.