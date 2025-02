Grande Fratello: Calvani contro Lorenzo con parole definitive

Luca Calvani, uno dei protagonisti del Grande Fratello, ha recentemente condiviso le sue opinioni su alcuni concorrenti, tra cui Lorenzo Spolverato, con il quale ha avuto un rapporto conflittuale. Intervistato dal settimanale Chi, Calvani ha dichiarato di considerare Lorenzo un “giocatore”, ma ha sottolineato che il suo successo nel gioco non dipende solo dalle sue azioni, ma è influenzato da dinamiche più complesse e decisioni degli altri concorrenti.

Calvani ha espresso rispetto per altri inquilini, citando Iago, Amanda, Stefania ed Helena come i suoi preferiti. Ha chiarito che la sua eliminazione non è stata dipendente da Lorenzo, ma piuttosto dalle nomination ricevute da Luca Giglioli e Tommaso Franchi, che l’hanno portato a confrontarsi con cinque potenziali finalisti. Non ha avvertito rancore per la sua uscita, ritenendola giusta, poiché credeva di aver dato tutto nel gioco.

In merito al suo rapporto con Jessica Morlacchi, Calvani ha affermato di non essere uscito a causa di lei e di non averla illusa. Ha voluto chiarire che, rendendosi conto delle differenze nei loro sentimenti, ha chiesto scusa, apprezzando il chiarimento avvenuto prima della sua eliminazione. Calvani ha mostrato apertura e onestà nel raccontarsi durante il suo percorso nella Casa, senza maschere, con un sincero riconoscimento dei suoi pregi e difetti. La sua partecipazione, e le impressioni espresse, continuano a suscitare interesse tra i fan del programma.