Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia il programma

L’attrice esce per motivi personali

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L’attrice, come rende noto la trasmissione, lascia il programma oggi, mercoledì 3 gennaio. Luzzi, una delle concorrenti principali del reality di Canale 5, aveva lasciato provvisoriamente il programma prima di Natale per assistere il padre che si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul profilo Instagram dell’attrice, è comparso un messaggio pubblicato dallo staff: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff”.