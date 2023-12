Grande Fratello, Beatrice Luzzi è rientrata nella Casa

Beatrice Luzzi rientra nella Casa del Grande Fratello dopo l’uscita temporanea. Nella puntata di oggi 23 dicembre, l’attrice torna nel programma da cui si era allontanata per qualche giorno. “Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa”, dice rivolgendosi agli altri concorrenti. L’inquilina si è dovuta assentare per un’operazione a cui si è sottoposto il padre e poi, come da regolamento, ha dovuto osservare un breve periodo di quarantena in albergo. “Tre notti da sola in hotel mi hanno fatto capire che mi siete mancati tutti, che i pianti e i risentimenti sono inutili, possono, invece, essere un momento di crescita per tutti”, dice rivolgendosi agli altri partecipanti-

“Avevo voglia di fare Natale con voi!”, dice prima di essere abbracciata da tutti gli altri inquilini, anche da quelli con cui dall’inizio del programma a settembre ha avuto rapporti complicati.