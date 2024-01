Grande Fratello, Alfonso Signorini svela un retroscena inedito su Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore il nome del gieffino è stato nominato dal padrone di casa Alfonso Signorini nel suo giornale ‘Chi’. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole e il motivo per cui il giornalista ne ha parlato.

In questi ultimi giorni il nome di Massimiliano Varrese sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il concorrente di questa nuova edizione del Grande Fratello è stato molto criticato dai fedeli telespettatori del reality per via degli atteggiamenti che assume nei confronti degli altri concorrenti.

A prendere le difese del gieffino ci ha pensato il padrone di casa Alfonso Signorini nel suo giornale ‘Chi’. Rispondendo ad una lettrice, il conduttore del Grande Fratello si è espresso con queste parole:

Beatrice è una donna che ha una qualità rara: sa trasmettere forza. Senza retorica. E più la gente le dà addosso, più lei afferma la sua grandezza.

In merito a Massimiliano Varrese, invece, il giornalista e conduttore ha risposto in questo modo:

Quanto a Massimiliano, non credo sia quel mostro che i social dipingono. È solo una persona troppo presa dal proprio ruolo. Nella Casa ci si dimentica troppo spesso che più si è se stessi e non si recita un personaggio, più si vince.

Nonostante le difese di Alfonso Signorini, sono molti coloro che criticano duramente Massimiliano Varrese. Tra i tanti commenti scritti contro il gieffino possiamo leggere:

Lui è un omuncolo.

Oppure:

È sempre stato così: all’inizio del Grande Fratello urlò contro Valentina, poi, continua a dire a Grecia di “stare zitta”.

E ancora: