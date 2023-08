Grande Fratello: Alfonso Signorini ha contattato mamma e figlio ma lei non ne vuole sapere

Nel cast dei vip della prossima edizione del Grande Fratello ci sarebbe dovuta essere anche una coppia composta da mamma e figlio. E no, non sto alludendo a Carmen Di Pietro con Alessandro Iannoni, che – nonostante la voglia di partecipare a un nuovo reality in coppia – sono stati bocciati da Pier Silvio Berlusconi in persona.

A fare i nomi della mamma e del figlio in lizza è stato Ivan Rota su Dagospia e si tratterebbero di Brigitte Nielsen e Killian Gastineau. I due sarebbero stati contattati da Alfonso Signorini e approvati da Pier Silvio Berlusconi, ma l’attrice avrebbe categoricamente rifiutato nonostante l’insistenza del figlio.

“Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello” – ha scritto Ivan Rota – “Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis”.

Per entrambi sarebbe stato un ritorno al mondo dei reality. Killian Gastineau ha partecipato a un’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, mentre Brigitte Nielsen è stata nel cast della storica prima edizione de La Talpa.

Grande Fratello, Signorini e Berlusconi puntano Brigitte Nielsen, ma rifiuta

Brigitte Nielsen ha una vita travagliata e molto movimentata. Ha un totale di cinque figli avuti da quattro uomini diversi. Il primogenito si chiama Julian ed è nato dal matrimonio con Kaspar Winding. Poi è nato Killian dalla relazione con Mark Gastineau. Successivamente ha avuto Aaron (che abbiamo conosciuto in una Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi) e Raoul dal marito Raoul Meyer; mentre nel 2018 ha partorito Frida dal compagno Mattia Dessi.