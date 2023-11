Grande Fratello, Alex Schwazer rivela di aver bestemmiato: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome Alex Schwazer sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il gieffino si è infatti lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alex Schwazer ha bestemmiato all’interno della casa del Grande Fratello. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso campione che, nel corso di una chiacchierata con Giampiero Mughini e Marina Fiordaliso, si è lasciato andare all’inaspettata confessione. Inutile dire che le sue parole stanno facendo il giro del web:

Alex: “Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere” Il dopato vuole per caso farsi squalificare proprio adesso con la gattamorta in nomination?!#grandefratello pic.twitter.com/56bWwMMsWp — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 4, 2023

Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere. Scusate, ma stavo per rischiare la vita.

Come già anticipato, il video che ritrae il momento della confessione del campione olimpico è diventato virale e sta facendo il giro del web. Sono molti coloro che si chiedono se per il gieffino è attualmente prevista una squalifica per quanto rivelato.

Al momento gli autori del Grande Fratello non hanno reso pubblico alcun tipo di comunicato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se si hanno ulteriori novità in merito a questa vicenda molto chiacchierata in queste ultime ore. Inoltre, sono molti coloro che si stanno chiedendo se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà la questione di Alex Schwazer in diretta nel corso delle prossima puntata del Grande Fratello.

I fedeli telespettatori del reality attendono con ansia le prossime ore e l’arrivo della puntata di domani sera per scoprire se per il campione olimpico gli autori del reality hanno in serbo cattive sorprese.