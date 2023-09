Grande Fratello, Alex Schwazer: "Qui per raccontare la mia storia"

“Sono Alex Schwazer, ho 38 anni e sono un atleta”. Alex Schwazer entra nella casa del Grande Fratello, come concorrente nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Ho fatto tanti sacrifici, tutto diventa secondario rispetto alla vittoria olimpica. Ancora oggi non mi rendo conto, Dopo le Olimpiadi di Pechino 2008 avrei avuto bisogno di riposare, ma non era il mio modo di pensare. Dovevo allenarmi sempre meglio e per questo sono incappato nel doping e poi sono caduto in depressione. Non stavo bene e pensavo che il doping fosse la via d’uscita: sbagliavo, ma in certi momenti è difficile rendersene conto”, dice l’atleta presentandosi.

“Sono ripartito per tornare alle gare ed è arrivata questa nuova batosta con una squalifica per doping, ma io non sono colpevole”, dice riferendosi alla vicenda che lo ha fermato prima delle Olimpiadi di Rio 2016. “Non mi sono assolutamente dopato. Mia moglie aspettava la mia prima figlia: sono state loro a farmi maturare, non potevo piangermi addosso. Il Tribunale di Bolzano mi ha dato ragione, ma la squalifica di 8 anni finora rimane”, aggiunge. “Io spero che la squalifica venga ridotta affinché io possa partecipare alle Olimpiadi del 2024. Sono al Grande Fratello per raccontare la mia storia: dopo grandi sconfitte si può ripartire”.