Grande Fratello: aggiunti al cast altri due nomi vip

Il cast del Grande Fratello si sta chiudendo in queste ore e Davide Maggio sul suo sito si sta divertendo ad annunciarlo piano piano. Dopo aver fatto i primi otto nomi e specificato che uno di questi concorrerà insieme a due sue amiche, il giornalista televisivo ha fatto altri due nomi. Entrambi erano già trapelati nel corso delle ultime settimane e rispondono al nome di Luca Calvani e di Shaila Gatta.

Il nome di Luca Calvani, attore, ex vincitore de L’Isola dei Famosi, attuale volto di RealTime e fresco di coming out lo ha fatto sul suo sito, mentre quello di Shaila Gatta ex velina mora di Striscia la Notizia e concorrente di Amici di Maria De Filippi, lo ha anticipato sui social.

Arriva, arriva! — Davide Maggio (@davidemaggio) August 22, 2024

Luca Calvani e Shaila Gatta diventano così il nono e il decimo concorrente del cast (che salirebbero a dodici qualora il terzetto di Non è la Rai venisse sciolto nel corso del programma, un po’ come successo alle sorelle Selassié).

Cast del Grande Fratello, ci sono anche Luca e Shaila

Quello di quest’anno è un cast oggettivamente low cost con nomi spariti dalla circolazione da anni, volti riciclati da altri reality show, vip poco famosi e alcuni dimenticati dal grande pubblico. Il nome più nazional popolare (ruolo che l’anno scorso aveva Giampiero Mughini) quest’anno ricade su Enzo Paolo Turchi. Ho detto tutto.

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Jessica Morlacchi

Luca Calvani

Shaila Gatta