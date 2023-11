Grande Fratello: 4 nuovi concorrenti e le parole di Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello avrebbe dovuto “tornare alle origini” e chiudere allo scoccare del centesimo giorno, ma così non sarà. Gli ascolti – incredibile ma vero – starebbero soddisfacendo Mediaset e per questo motivo il reality andrà avanti almeno fino a marzo.

Con altri quattro mesi davanti la Casa ha bisogno di nuovi concorrenti e il profilo Twitter Agent Beast, che spesso riporta anteprime che poi si rivelano fondate, ha parlato di ingresso di altri 10-14 concorrenti spalmati nelle prossime settimane. I primi dovrebbero addirittura entrare nel corso della prossima puntata (quella di domani, 9 novembre).

I quattro nuovi ingressi saranno sia Vip che Nip ma non è da escludere l’ipotesi che possano entrare tutti nel corso della prossima settimana, ovvero a un mese esatto dall’ingresso dell’ultima mandata (che ha visto entrare Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti).

Fra le pagine del Corriere della Sera, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha rivendicato la nuova linea editoriale ‘anti-trash’.

“Sono contentissimo e molto soddisfatto. Stavamo rischiando di andare oltre. Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”.

La nuova edizione del Grande Fratello parte anche prima – a livello di orario – rispetto a quella dello scorso anno.

“È una questione partita tempo fa per la competizione tra Striscia e Affari tuoi. Noi ora abbiamo deciso di fermarci prima dando il buon esempio e facendo la prima mossa, pur rischiando qualche decimale di ascolto in prime time. In questo modo abbiamo offerto un servizio a tutto il pubblico e dato l’opportunità alla Rai di fare lo stesso, consentendo alle famiglie italiane di seguire davvero fino in fondo tutti i programmi. Basterebbe guardarsi negli occhi e chiudere alla stessa ora. Io sono pronto da subito”.