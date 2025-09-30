Grande Fratello 25: Entrate nel reality più chiacchierato d’Italia

Inizia l’attesa nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, che festeggia i 25 anni del programma con un’introduzione emozionante e piena di applausi.

Le prime concorrenti presentate sono Anita, una giovane con un passato difficile, e Donatella, una casalinga simpatica che promette di intrattenere. Subito dopo, la produzione ha già in mente sorprese per i gieffini, come la mancanza di acqua calda, che può essere ripristinata solo se qualcuno rinuncerà al televoto. Giulio si offre di sacrificarsi, guadagnandosi così il titolo di “eroe” della serata.

Nel frattempo, viene aperto il primo televoto per eleggere i concorrenti preferiti, che guadagneranno immunità. Arrivano anche Francesco e il suo sogno di entrare nella Casa, realizzato grazie all’intervento della nonna Nina, che garantisce per lui.

Matteo, alias Jonas, si unisce alla gara, mostrando una personalità fortemente marcata, mentre Grazia si fa notare per la sua esuberanza. Francesco, vigile urbano, spera di entrare, ma non gli viene aperta la porta rossa.

Domenico racconta della sorpresa della figlia Paola, che lo informa della sua partecipazione. Giulia, la più giovane della Casa, sogna di diventare conduttrice ed è già in confidenza con Simona, avendo un passato simile.

Il ritorno del pubblico in studio viene accolto con entusiasmo, mentre Simona annuncia anche l’innovativa Kiss Cam, pronta a messerà alla prova i concorrenti e gli spettatori, promettendo momenti indimenticabili.