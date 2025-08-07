31.3 C
Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela la data di partenza

Da StraNotizie
Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela la data di partenza

La febbre per il Grande Fratello cresce mentre si avvicina la data di partenza della nuova edizione del reality più amato dalla televisione italiana. L’anteprima di questo atteso ritorno è stata svegliata da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

La nuova edizione, che sarà condotta da Simona Ventura, andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre 2025. Questa versione, conosciuta come “Nip”, punterà su concorrenti non professionisti e avrà una durata prevista fino a gennaio 2026, con una possibilità di prolungamento fino a marzo, a seconda dell’interesse del pubblico.

Un altro elemento di interesse è la composizione del cast, che sembra già destare curiosità. Tra i nomi papabili spicca quello di Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, il quale, secondo fonti attendibili, avrebbe mostrato grande interesse per partecipare e avrebbe persino fatto un provino. Tuttavia, le voci suggeriscono che gli autori non siano particolarmente entusiasti della sua presenza, e la decisione finale sarà probabilmente influenzata da altre opzioni disponibili.

Intanto, gli amici di Steri non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo, mentre si attende una conferma ufficiale da parte della produzione. La tensione è palpabile e il pubblico è pronto a scoprire chi varcherà la soglia della casa più spiata d’Italia.

Crescita delle PMI al Sud: boom delle IPO nel 2024
