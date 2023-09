Grande Fratello 2023, oggi 25 settembre quinta puntata: il primo eliminato, anticipazioni

In prima serata su canale5. Sono cinque i concorrenti in nomination

In onda oggi, lunedì 25 settembre, la quinta puntata del Grande Fratello 2023. La serata vedrà l’eliminazione di uno dei concorrenti tra quelli finiti in nomination durante la puntata di giovedì scorso. L’appuntamento è alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Quanti e chi sono i concorrenti in nomination

Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi sono i nominati di giovedì scorso. Sono loro ad andare al televoto per la prima eliminazione di questa edizione del Grande Fratello 2023.

Pace fatta tra Heidi e Massimiliano?

Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci potrebbe costituire uno dei fulcri della serata. I due coinquilini hanno avuto un confronto, cercando di chiarire le incomprensioni delle ultime ore. Desideroso di chiarire con lei, Massimiliano è andato da Heidi per delineare meglio la propria posizione. Non vorrebbe far passare un messaggio sbagliato, lui non ha perso la testa e le sue chiacchiere non erano un modo per approcciarsi a lei. Lei vorrebbe solamente voltare pagina, senza alimentare il malcontento di Massimiliano. Non vuole creare fraintendimenti, per questo ha preferito chiarire subito la situazione, anche perché è convinta che le parole dell’attore fossero serie. Ma, in fin dei conti, lei non ha nulla contro Massimiliano e la questione non sussiste. Massimiliano conferma di essere stato serio, ma allo stesso tempo vuole tutelarsi. Si è creato un polverone su nulla ed è passato per quello che non è. Nonostante tutto, la ringrazia per avergli detto di essere “pesante”: è stata un’occasione per riflettere sulla sua persona. Dopo aver discusso, entrambi decidono di metterci una pietra sopra e non pensarci più, continuando a convivere civilmente. Heidi e Massimiliano riprenderanno a conoscersi in tranquillità oppure la loro amicizia è ormai compromessa?

Il rimpianto di Claudio

Alla vigilia della puntata, le Nomination e il televoto tornano a essere un argomento di discussione. Claudio, confrontandosi con Giuseppe, sente di poter uscire e si dice dispiaciuto nel non essere riuscito a legare con tutti i suoi compagni, lui compreso. “Io vedo che hai legato con tanti e vorrei che un pochino ti aprissi pure con me” gli dice un po’ addolorato. “Se c’è qualcosa nei miei confronti dimmelo” gli chiede l’imprenditore cercando di chiare il distacco nei suoi confronti. Il bidello, che ascolta la riflessione del suo compagno, ammette di non aver mai fatto un passo verso di lui, ma lo rassicura dicendogli di non avere nulla nei suoi confronti. “Io negli ultimi giorni sono solo un po’ stanco” dice giustificando il suo allontanamento.

Claudio, ammette di provare una grande ammirazione nei confronti di Giuseppe, e invidia la sua grande capacità di relazionarsi e mettersi in gioco. “Per me questa è una sfida, io sono sempre stato un lupo solitario” ammette rammaricato. Marco, che si inserisce nella discussione, rassicura il suo compagno e gli consiglia di non forzare la sua voglia di volersi relazionare a tutti i costi con qualcuno: “Ognuno ha i suoi tempi” gli dice cercando di tranquillizzarlo.

L’imprenditore, continuando, ammette di voler approfittare di questa esperienza per riuscire a superare questo suo disagio e spera, nel caso in cui dovesse rimanere in gioco, di mettere via le sue preoccupazioni e aprirsi di più al gruppo. Riuscirà a mettere in pratica quanto detto?